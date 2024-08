Zehnkämpfer Neugebauer auf Goldkurs - Konkurrenten patzen

Das sollte sie eigentlich sein, die erste deutsche Medaille bei dieser Leichtathletik-WM: Doch Zehnkämpfer Leo Neugebauer ist am zweiten Tag nicht mehr so locker und die Konkurrenz stärker.

Bei der WM in Budapest war Neugebauer als Führender an Tag zwei vom Kurs abgekommen, in Paris läuft es besser. Nachdem er mit einem soliden Hürdenlauf klar schneller war als in Ungarns Hauptstadt, sammelte er im Diskuswerfen deutlich mehr Punkte. Im Stabhochsprung überzeugte er mit 5,00 Metern.