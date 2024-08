Neugebauer feiert Olympia-Silber - «Oma war auch dabei»

Saint-Denis (dpa) - Zehnkämpfer Leo Neugebauer hat die olympische Silbermedaille im Kreise seiner Liebsten gefeiert. «Freunde, Familie, frühere Trainingskollegen. Einfach so alle, die ich gekannt habe in meinem Leben fast. Oma war auch dabei», sagte der 24-Jährige über die wichtigen «40, 50 Leute», die im Stade de France bei einem mitreißenden Olympia-Wettkampf mitgefiebert hatten.

Der persönliche Neugebauer-Fanclub erlebte im Stade de France vor rund 70.000 Zuschauern einen mitreißenden Zehnkampf, der mit der ersten deutschen olympischen Medaille in dieser Disziplin seit Frank Busemann im Jahr 1996 endete. Zwar lag der Weltjahresbeste lange auf Goldkurs, aber Neugebauer war auch mit Platz zwei hinter dem Norweger Markus Rooth überglücklich. «Die Silbermedaille ist mir eine Ehre», sagte der in den USA studierende Neugebauer. «Ich gehe heim mit einem Lächeln.»

Erster Gratulant auf der regennassen Bahn von Paris war der frühere Welt- und Europameister Niklas Kaul. «Das zeichnet große Zehnkämpfer aus, dass sie das in dem richtigen Moment dann auch hinbekommen. Und das hat er gemacht und er hat dem Druck des Führenden an Tag eins standgehalten», würdigte der 26-Jährige den mitreißenden Auftritt von Neugebauer.

«Ich habe meinen Frieden mit Paris gemacht», sagte Kaul. Auf den missglückten ersten Tag, an dem für ihn das «mentale Kartenhaus» zusammengestürzt und auf den auch «die eine oder andere Träne» gefolgt war, antwortete Kaul mit einer klaren Leistungssteigerung. Nachdem tragischen Verletzungs-Aus 2021 bei den Spielen in Tokio und einem schwierigen Wettkampf in Paris könnte sein olympisches Happy End in Los Angeles 2028 folgen.