Neun Bayern holen Zähler bei Bayer – Hecking punktet mit VfL

Berlin (dpa) - Trotz doppelter Unterzahl hat Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München bei Bayer Leverkusen zumindest einen Punkt geholt. Der Fußball-Rekordmeister kam bei der Werkself zu einem 1:1 (0:1) und führt die Liga nun noch mit neun Punkten vor Borussia Dortmund an. Die Westfalen siegten 2:0 (1:0) gegen den FC Augsburg. Einen Achtungserfolg verbuchte Trainer-Rückkehrer Dieter Hecking, der den VfL Wolfsburg zu einem 1:1 (0:0) bei der TSG Hoffenheim führte. Eintracht Frankfurt siegte 1:0 (0:0) gegen Schlusslicht 1. FC Heidenheim.

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Jackson sieht glatt Rot, Díaz Gelb-Rot

Gegen am Ende neun Münchner Spieler kam Leverkusen nicht über ein 1:1 hinaus. Aleix García (6. Minute) erzielte die frühe Führung für die Werkself, Luis Díaz (69.) traf nach einem groben Fehlpass von Robert Andrich zum 1:1. Wegen einer Schwalbe sah der Torschütze der Bayern in der Schlussphase Gelb-Rot (84.). Zuvor hatte schon Nicolas Jackson (42.) wegen groben Foulspiels glatt Rot gesehen.

Die Münchner haderten zudem mit drei Videobeweis-Urteilen: Erst wurde Tah (26.) das vermeintliche 1:1 wegen Handspiels aberkannt, dann musste Jackson für ein grobes Einsteigen im Mittelkreis gegen Martin Terrier vom Feld. Und nach der Pause wurde das Tor des eingewechselten Kane zurückgepfiffen, weil der Starstürmer zuvor den Befreiungsschlag von Bayer-Torwart Janis Blaswich an den Arm bekommen hatte. In der Nachspielzeit wurde auch Leverkusen ein Tor von Jonas Hofmann wegen Abseits aberkannt.

BVB macht es souverän

Karim Adeyemi (13.) und Luca Reggiani (59.) führten Dortmund zu einem ungefährdeten 2:0-Sieg gegen Augsburg. Die Gastgeber, die durchaus höher hätten gewinnen können, festigten mit nun 58 Punkten Tabellenplatz zwei. Die erste frohe Botschaft hatte es schon vor Anpfiff gegeben: Die frühere DFB-Kapitänin Alexandra Popp wechselt im Sommer vom VfL Wolfsburg zu den Drittliga-Fußballerinnen des BVB.

Für Augsburg war es nach dem 1:2 in Leipzig die zweite Niederlage in Serie. Das Team von Coach Manuel Baum sollte angesichts von schon 31 gesammelten Punkten trotzdem nicht mehr in akute Abstiegsgefahr geraten.

Hecking-Rückkehr bringt Punkt

Dieter Hecking verpasste bei seiner Rückkehr auf die Wolfsburger Trainerbank den erhofften Sieg knapp. Konstantinos Koulierakis (65. Minute) brachte den Tabellenvorletzten bei der TSG Hoffenheim zunächst in Führung, doch Grischa Prömel (83.) glich noch für die Heimelf aus.

Foto: Uwe Anspach/dpa Mit Dieter Hecking holt der VfL Wolfsburg bei Hoffenheim einen Punkt.

Der VfL verkürzte den Rückstand auf den Relegationsplatz auf drei Zähler, während Hoffenheim trotz des Unentschiedens vorerst Dritter bleibt. Am Sonntag können Stuttgart oder Leipzig nach Punkten gleichziehen, die Verfolger treffen zum Abschluss des Spieltages aufeinander.

Frankfurt siegt in Unterzahl

Für Schlusslicht Heidenheim ist die ohnehin kaum noch vorhandene Hoffnung auf den Klassenverbleib weiter geschrumpft. Nach dem 0:1 bei Eintracht Frankfurt beträgt der Rückstand des Tabellenletzten auf den Relegationsplatz weiter zehn Punkte. Währenddessen festigte die Eintracht den siebten Platz, der möglicherweise zur Qualifikation für den Europapokal reicht.