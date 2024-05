Niederlage beim HSV: St. Pauli verpasst vorzeitigen Aufstieg

Hamburg (dpa) - Der Hamburger SV hat dem Stadtrivalen FC St. Pauli den vorzeitigen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga verbaut. Im 111. Derby setzten sich die Gastgeber vor 56.100 Zuschauern im ausverkauften Volksparkstadion mit 1:0 (0:0) durch. Den Siegtreffer erzielte Robert Glatzel in der 85. Minute per Kopf.