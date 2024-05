Kiel wieder spitze: Doppel-Aufstieg mit FC St. Pauli möglich

Doch dass schon bald die Fußball-Gemeinde vom Kiez die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga feiert, daran besteht auch nach dem Freitagabend bei noch zwei ausstehenden Spielen bei kaum jemandem Zweifel. «Diesen Moment können sie haben», sagte St. Pauli-Stürmer Oladapo Afolayan mit Blick auf die feiernden Spieler und Fans des HSV. «Wir haben noch Größeres vor, auf das wir uns konzentrieren.»

Schon am kommenden Wochenende soll der Startschuss zum Aufstiegsrausch erfolgen. Nicht nur auf St. Pauli, sondern auch an der 100 Kilometer entfernten Kieler Förde. Die KSV Holstein eroberte durch das 1:0 (0:0) bei Abstiegskandidat SV Wehen Wiesbaden die Tabellenspitze vor dem FC St. Pauli zurück.

Spitzenspiel in Düsseldorf

Gewinnen die Kieler am kommenden Samstag gegen Fortuna Düsseldorf, steigen sie erstmals und der Kiezclub aus Hamburg - quasi auf dem Sofa - gleichzeitig in die Bundesliga auf. Das Spiel des FC St. Pauli am Sonntag gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück wäre ohne Bedeutung und nur eine Zwischenstation auf dem Feiermarathon.