Ski alpin

Ski-Star Vonn nach Sturz: «Olympia-Traum noch nicht vorbei»

Lindsey Vonn ist die große Favoritin auf Olympia-Gold. Doch just bei der Generalprobe für die Winterspiele stürzt die Amerikanerin. Ihre Hoffnung auf einen Olympia-Start lebt aber weiter.

Lindsey Vonn rutscht nach ihrem Sturz in Crans-Montana langsam ins Ziel. Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa
Lindsey Vonn rutscht nach ihrem Sturz in Crans-Montana langsam ins Ziel.

Crans-Montana (dpa) - Ski-Star Lindsey Vonn hat nach ihrem heftigen Sturz bei der Weltcup-Abfahrt von Crans-Montana ihre Hoffnung auf einen Start bei den Olympischen Winterspielen noch nicht aufgegeben. «Mein Olympia-Traum ist noch nicht vorbei», schrieb die 41-Jährige bei Instagram. Sie habe sich am linken Knie verletzt, bespreche die Situation mit ihren Ärzten und dem Team und werde sich weiteren Untersuchungen unterziehen. «Das ist ein sehr bitteres Ergebnis eine Woche vor den Olympischen Spielen… aber wenn ich eines kann, dann ist es ein Comeback», versicherte Vonn.

Die Olympiasiegerin aus den USA war bei dem Rennen in der Schweiz schon nach wenigen Fahrsekunden nach einem Sprung zu Fall gekommen und in ein Fangnetz gerutscht. Die 41-Jährige, die beste Abfahrerin des Winters und Favoritin auf Olympia-Gold, stand erst zögerlich wieder auf, nachdem sich einige Betreuer um die Sportlerin gekümmert hatten. Vonn konnte dann zwar wieder mit Ski ins Ziel rutschen, hielt sich dabei aber mehrfach das linke Knie.

Der US-Verband hatte anschließend mitgeteilt, dass Vonn medizinisch untersucht werde. Über Art und Schwere ihrer Verletzung gab die Rennläuferin keine Auskunft. Wenn sie weitere Informationen habe, werde sie diese mitteilen, schrieb sie.

Nur drei von sechs Fahrerinnen im Ziel

Vonn war zur vorigen Saison mit einer Teilprothese im rechten Knie in den Weltcup zurückgekehrt. Sie wagte das Comeback mit dem großen Ziel, bei den Winterspielen in dieser Saison in Cortina d'Ampezzo noch einmal eine Medaille zu gewinnen.

