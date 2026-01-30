Ski-Star Vonn nach Sturz: «Olympia-Traum noch nicht vorbei»

Crans-Montana (dpa) - Ski-Star Lindsey Vonn hat nach ihrem heftigen Sturz bei der Weltcup-Abfahrt von Crans-Montana ihre Hoffnung auf einen Start bei den Olympischen Winterspielen noch nicht aufgegeben. «Mein Olympia-Traum ist noch nicht vorbei», schrieb die 41-Jährige bei Instagram. Sie habe sich am linken Knie verletzt, bespreche die Situation mit ihren Ärzten und dem Team und werde sich weiteren Untersuchungen unterziehen. «Das ist ein sehr bitteres Ergebnis eine Woche vor den Olympischen Spielen… aber wenn ich eines kann, dann ist es ein Comeback», versicherte Vonn.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Olympiasiegerin aus den USA war bei dem Rennen in der Schweiz schon nach wenigen Fahrsekunden nach einem Sprung zu Fall gekommen und in ein Fangnetz gerutscht. Die 41-Jährige, die beste Abfahrerin des Winters und Favoritin auf Olympia-Gold, stand erst zögerlich wieder auf, nachdem sich einige Betreuer um die Sportlerin gekümmert hatten. Vonn konnte dann zwar wieder mit Ski ins Ziel rutschen, hielt sich dabei aber mehrfach das linke Knie.

Der US-Verband hatte anschließend mitgeteilt, dass Vonn medizinisch untersucht werde. Über Art und Schwere ihrer Verletzung gab die Rennläuferin keine Auskunft. Wenn sie weitere Informationen habe, werde sie diese mitteilen, schrieb sie.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Nur drei von sechs Fahrerinnen im Ziel