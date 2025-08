Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm

Vonn-Crash bei WM-Comeback - Österreich «bebt» dank Venier

Lindsey Vonn rast in ein Tor und verletzt sich am Arm - so hatte sich der US-Star die Rückkehr zur WM nicht vorgestellt. Auch eine Deutsche war bedient. Dafür kann eine ganze Ski-Nation aufatmen.