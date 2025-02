100 Weltcup-Siege: Nächster Meilenstein für Skistar Shiffrin

Sestriere (dpa) - Mikaela Shiffrin ließ sich in den Schnee fallen und blickte ungläubig auf die Anzeigetafel. Die US-amerikanische Ausnahmeathletin hat den Slalom von Sestriere gewonnen und damit ihren insgesamt 100. Weltcup-Sieg gefeiert. Es ist ein weiterer Meilenstein in der einzigartigen Karriere der 29 Jahre alten Skirennfahrerin. Sie sei so dankbar, sagte Shiffrin, nachdem sie sich wieder aufgerappelt hatte. Die mit Abstand erfolgreichste Athletin der Weltcup-Historie war auch wegen der schwierigen Tage zuvor sichtlich ergriffen.