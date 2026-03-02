Energie

Iran-Krieg lässt Erdgas-Preis nach oben schnellen

Nach dem Angriff auf den Iran steigt der Erdgaspreis so stark wie lange nicht. Analysten warnen vor weiteren Preissprüngen, sollte der Konflikt andauern.

Gaspreis steigt um 25 Prozent – Analysten warnen vor mehr Foto: Peter Kneffel/dpa
Gaspreis steigt um 25 Prozent – Analysten warnen vor mehr

Amsterdam (dpa) - Der Großhandelspreis für Erdgas ist nach dem Angriff Israels und der USA auf den Iran kräftig gestiegen. Zum Handelsauftakt am Montag sprang die Notierung für den richtungweisenden Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam bis auf 39,85 Euro je Megawattstunde (MWh). Das sind etwa 25 Prozent mehr als am Freitag und der stärkste Preissprung seit August 2023.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Damit ist europäisches Erdgas so teuer wie zuletzt im Januar, als niedrige Temperaturen in weiten Teilen Europas und vergleichsweise niedrige Füllstände der Gasspeicher den Preis zeitweise über 40 Euro getrieben hatten. Im Februar waren die Notierungen wieder spürbar bis auf etwa 30 Euro je Mwh zurückgegangen. Wegen langfristiger Kontrakte dauert es üblicherweise eine Weile, bis Energieversorger Preisänderungen im Großhandel an Privatkunden weiterreichen. 

Weltweiter Energiehandel von Krieg betroffen

Am Wochenende hatten Israel und die USA den Iran angegriffen und dabei unter anderem das Staatsoberhaupt und den Religionsführer des Landes Ajatollah Ali Chamenei getötet. Der Iran reagierte mit Gegenangriffen und schränkte außerdem den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ein, eine der wichtigsten Engstellen des weltweiten Energiehandels.

Marktbeobachter sehen das Risiko weiterer Preisanstiege und halten Dimensionen wie beim Einmarsch Russlands in die Ukraine 2022 für möglich, falls der Konflikt länger andauert und weiter eskaliert. Zwar wird ein Großteil des Erdgases aus der Region am Persischen Golf nach Asien geliefert. Eine Unterbrechung der Lieferungen von Flüssiggas durch die Straße von Hormus dürfte aber den Wettbewerb um alternative Bezugsquellen verschärfen und die Preise weltweit, auch in Europa, in die Höhe treiben.

Straße von Hormus im Blickpunkt

In Europa sind die Gasvorräte nach dem Winter vergleichsweise niedrig, und die Region muss in diesem Sommer große Mengen an Flüssiggas importieren, um sie vor dem nächsten Winter wieder aufzufüllen. Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs schließen einen weiteren Anstieg des Gaspreises nicht aus. Sollte der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus für einen Monat eingestellt werden, könnten sich der europäische Gaspreis nach Einschätzung von Goldman Sachs mehr als verdoppeln.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sprit so teuer wie zuletzt 2024
Verkehr

Sprit so teuer wie zuletzt 2024

Treiber ist vor allem der Ölpreis, der auf die Sorgen vor einem Krieg im Nahen Osten reagiert.

25.02.2026

Sprit war 2025 billiger und trotzdem teuer
Preise

Sprit war 2025 billiger und trotzdem teuer

Das viertteuerste Tankjahr geht versöhnlich dem Ende zu. 2026 dürfte mit einem Anstieg beginnen. Doch danach gibt es laut ADAC Luft für Preissenkungen - besonders bei einem Kraftstoff.

16.12.2025

Auto

ADAC: Spritpreise steigen wieder

Nach einer Talfahrt steigen die Preise für Super E10 und Diesel wieder an. Was Autofahrer jetzt an Tankstellen bezahlen müssen.

14.02.2024

Klimaschutz

CO2-Preis klettert: Verbände sehen keinen Spritpreis-Schock

Der CO2-Preis für Kraftstoffe ist zu Silvester auch in Hessen angehoben worden. Ziel ist mehr Klimaschutz. Was bedeutet das für die Autofahrer an Tankstellen?

03.01.2024

Kraftstoff

Kartellamt rät zu Nutzung von Spritpreis-Apps

Hohe Spritpreise sind das eine, deutliche Unterschiede zwischen Super und Diesel das andere: Die Wettbewerbshüter haben derzeit besonders die Entwicklung des Dieselpreises im Blick.

17.08.2023