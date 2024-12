Tarifstreit bei VW eskaliert: Flächendeckende Warnstreiks

Wolfsburg (dpa) - Mit flächendeckenden Warnstreiks an allen VW-Standorten macht die IG Metall heute gegen die milliardenschweren Sparpläne des Autobauers mobil. In allen Werken werde die Produktion «temporär auf Eis liegen», kündigte IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger an und warnte: «Wenn nötig, wird das einer der härtesten Konflikte, den Volkswagen je gesehen hat.» Volkswagen hat nach eigenen Angaben Vorkehrungen getroffen, um die Auswirkungen der befristeten Arbeitsniederlegungen gering zu halten.