VW vor flächendeckenden Warnstreiks - Friedenspflicht endet

Wolfsburg/Zwickau (dpa) - Bei Europas größtem Autobauer Volkswagen drohen flächendeckende Warnstreiks. «In allen Werken wird in nächster Zeit die Produktion temporär auf Eis liegen», kündigte IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger in Wolfsburg an. Mit symbolischem Glockenschwingen markierte die IG Metall demonstrativ das Ende der Friedenspflicht und stellte damit die Weichen für Arbeitskämpfe. Medienberichten zufolge könnte es bereits an diesem Montag zu ersten Warnstreiks kommen.