Champions League

Torwart Kobel zu BVB-Aus: «Nehme das auf meine Kappe»

Beim 1:4 von Borussia Dortmund bei Atalanta Bergamo unterläuft Gregor Kobel kurz vor Schluss ein folgenschwerer Fehler. Vorwürfe aus den eigenen Reihen bekommt der Torwart trotzdem nicht zu hören.

Ein böser Patzer von Torwart Gregor führte zum entscheidenden Elfmeter. Foto: Federico Gambarini/dpa
Ein böser Patzer von Torwart Gregor führte zum entscheidenden Elfmeter.

Bergamo (dpa) - Gregor Kobel suchte erst gar nicht nach Ausreden für seinen bösen Patzer, mit dem der Schweizer Nationaltorwart das bittere Aus für Borussia Dortmund in der Zwischenrunde der Champions League eingeleitet hatte. «Es ist bitter. Fußball kann sehr hart sein. Ich habe in dieser Sekunde die falsche Entscheidung getroffen und nehme das auf meine Kappe», sagte Kobel nach dem 1:4 (0:2) des Bundesliga-Zweiten bei Atalanta Bergamo. «Es tut mir leid für die Jungs.»

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Blackout hat fatale Konsequenzen

Die Nachspielzeit war schon fast abgelaufen, als Kobel weit außerhalb des eigenen Strafraums völlig unbedrängt ein verheerender Fehlpass unterlief. Daraus entstand der Elfmeter für Bergamo, der zum entscheidenden 4:1 für die Italiener führte. 

«Es war mein Fehler. Ich wollte ihn weghauen, aber der Ball lag nicht richtig, um ihn sauber zu schlagen. Aber am Ende musst du den Ball natürlich klären, scheißegal wie. Es ist super hart für die Mannschaft», sagte Kobel. 

Keine Schuldzuweisungen

Öffentliche Vorwürfe an den 28-Jährigen gab es nicht. «Greg ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft und hat uns schon viele Spiele gerettet. Er weiß selbst, dass er die falsche Entscheidung getroffen hat und hat sich entschuldigt», sagte BVB-Trainer Niko Kovac.

Auch Sportdirektor Sebastian Kehl wollte Kobel für den folgenschweren Fehler nicht den Kopf waschen. «Ich glaube, er weiß, dass er in dieser Situation eine bessere Entscheidung treffen muss», sagte der Ex-Profi. Und Kapitän Emre Can bekräftigte: «Es gibt definitiv keinen Vorwurf.»

Die Profis von Borussia Dortmund müssen das Aus in der Champions League schnell abhaken. Foto: Federico Gambarini/dpa
Die Profis von Borussia Dortmund müssen das Aus in der Champions League schnell abhaken.

Kobel selbst wollte sich nicht lange mit seinem Fauxpas beschäftigen. Denn schon am Samstag steht der Bundesliga-Klassiker gegen Tabellenführer Bayern München an. «Jetzt heißt es Mund abputzen und weitermachen. Wir haben ein geiles Spiel vor der Brust. Da gilt es, die volle Energie auf den Platz zu bringen», sagte der BVB-Keeper.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Tut extrem weh»: Dortmund scheitert in der Champions League
Champions League

«Tut extrem weh»: Dortmund scheitert in der Champions League

Borussia Dortmund liefert im Rückspiel der Champions-League-Zwischenrunde einen schwachen Auftritt ab - und scheidet verdient aus. Am Ende entscheidet ein Elfmeter in der Nachspielzeit.

25.02.2026

Ultra-Fans fehlen in Bergamo: BVB-Kritik an Behörden
Champions League

Ultra-Fans fehlen in Bergamo: BVB-Kritik an Behörden

Wegen polizeilicher Maßnahmen bleiben die Ultra-Fans von Borussia Dortmund dem Königsklassen-Duell bei Atalanta Bergamo fern. Der Club reagiert mit Unverständnis.

24.02.2026

Guirassy mit trauriger Botschaft - BVB auf Achtelfinal-Kurs
Champions League

Guirassy mit trauriger Botschaft - BVB auf Achtelfinal-Kurs

Borussia Dortmund belohnt sich im Play-Off-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo für eine reife Vorstellung. Torjäger Guirassy trifft erneut - und enthüllt eine traurige Botschaft.

17.02.2026

Champions League

Auslosung: BVB gegen Atalanta, Leverkusen gegen Piräus

30.01.2026

BVB gegen Bayern ohne Malen und Kobel - Haller wieder fit
Bundesliga

BVB gegen Bayern ohne Malen und Kobel - Haller wieder fit

Der Ausfall von BVB-Torwart Kobel für das Topspiel in München steht nun fest. Auch ein anderer Dortmunder fällt für die Partie am Samstag aus.

29.03.2024