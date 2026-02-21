US-Zollpolitik

Trump unterzeichnet Anordnung für neuen Zoll

Trump hat mit seiner Zollpolitik vor dem Obersten US-Gericht eine herbe Niederlage kassiert. Das hält ihn aber nicht davon ab, weiter auf sein Lieblingsinstrument zu setzen.

Nach den Zöllen ist vor den Zöllen - zumindest für US-Präsident Donald Trump. Foto: Alex Brandon/AP/dpa
Nach den Zöllen ist vor den Zöllen - zumindest für US-Präsident Donald Trump.

Washington (dpa) - Nach seiner Niederlage vor dem Obersten US-Gericht in der Zollfrage hat US-Präsident Donald Trump eine Anordnung unterschrieben, um weltweit einen zusätzlichen Zoll von zehn Prozent auf Importe in die USA zu verhängen. Dieser solle ab kommenden Dienstag (00.01 Uhr Ortszeit/06.01 MEZ) gelten, wie das Weiße Haus mitteilte. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das Weiße Haus nannte zahlreiche Ausnahmen: Nicht gelten soll der Zoll für Arzneimittel und pharmazeutische Wirkstoffe sowie Autos und schwere Lastwagen. Für bestimmte Warenkategorien gelten je nach Land teils unterschiedliche Zollvereinbarungen. Trump hatte auf der Plattform Truth Social geschrieben, er habe einen «weltweiten 10-Prozent-Zoll für alle Länder» unterzeichnet. 

Am Freitag hatte Trump mit seiner aggressiven Zollpolitik vor dem Obersten US-Gericht eine herbe Niederlage erlitten. Nach Ansicht des Supreme Courts überschritt der Republikaner seine Befugnisse, als er über ein Notstandsgesetz weitreichende Zölle gegen Dutzende Handelspartner verhängte - darunter auch die Europäische Union. 

Wenig später stellte Trump dann klar, alternative Wege nutzen zu wollen, um an seiner Zollstrategie festzuhalten. Für den weltweiten Zusatzzoll stützt sich Trump nach Angaben des Weißen Hauses auf ein Handelsgesetz aus dem Jahr 1974. Dieses erlaubt es, Zölle auf Importe für bis zu 150 Tage lang zu erheben.

Für einen längeren Zeitraum bräuchte Trump auf diesem Weg allerdings die Zustimmung des US-Parlaments. Experten bezweifeln zudem, ob notwendige Voraussetzungen zur Nutzung dieser rechtlichen Grundlage für die temporären Zölle überhaupt erfüllt sind.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Supreme Court kippt viele Trump-Zölle – Was bedeutet das?
US-Zollpolitik

Supreme Court kippt viele Trump-Zölle – Was bedeutet das?

Zölle sind Trumps Lieblingsinstrument, doch viele davon sind nach Ansicht des Obersten Gerichts illegal. Auch für die EU ist das relevant.

20.02.2026

Streit um Zölle: Niederlage für Trump vor Oberstem Gericht
US-Zollpolitik

Streit um Zölle: Niederlage für Trump vor Oberstem Gericht

Donald Trump hat mit seinen umstrittenen Zöllen weltweit für Turbulenzen gesorgt - nun versetzt das Oberste US-Gericht dieser Politik einen Dämpfer. Auch für die EU ist das relevant.

20.02.2026

Streit um Zölle: Niederlage für Trump vor Oberstem Gericht
US-Zollpolitik

Streit um Zölle: Niederlage für Trump vor Oberstem Gericht

20.02.2026

Oberstes US-Gericht wird über Trumps Zölle verhandeln
Zollpolitik

Oberstes US-Gericht wird über Trumps Zölle verhandeln

Viele von Trumps Zöllen sind rechtswidrig - das hat zuletzt ein Berufungsgericht in den USA entschieden. Trump will das nicht hinnehmen. Nun nimmt sich das oberste US-Gericht seiner Zollpolitik an.

10.09.2025

Dämpfer für Trump vor Gericht: Was wird aus den Zöllen?
Handelsstreit

Dämpfer für Trump vor Gericht: Was wird aus den Zöllen?

Steht Donald Trumps aggressive Zollpolitik auf juristisch tönernen Füßen? Erneut kassiert der US-Präsident eine Niederlage vor Gericht. Doch noch ist das letzte Wort nicht gesprochen.

30.08.2025