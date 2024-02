Tuchel unter Druck: «Da müssen wir den Trainer fragen»

Tuchel ist vor der wichtigen Woche mit weiteren Auswärtsspielen bei Lazio Rom in der Champions League und beim unbequemen VfL Bochum in der Liga also mindestens in Erklärungsnot. «Das war mit unsere schlechteste Leistung am wichtigsten Tag und im wichtigsten Spiel», sagte Kapitän Manuel Neuer. Der Nationaltorwart gestand auch ein, «dass wir die Leverkusener so nicht erwartet haben. Wir haben schon mit anderen Personalien gerechnet.»