Sieg zum Geburtstag: Bayerns «Nummer 1»-Ansage an Leverkusen

München (dpa) - Bayern-Stars und Bosse schickten nach dem Statement-Sieg zum Club-Geburtstag die besten Champions-League-Grüße an Bayer Leverkusen. «Es war wichtig, wieder diese Energie und Leistung zu zeigen. Wenn wir so spielen, gibt es in Europa nicht viele Teams, die uns aufhalten können», sagte der genesene Torjäger Harry Kane eine gute Woche vor dem spektakulären deutschen Achtelfinale in Europas Fußball-Königsklasse.