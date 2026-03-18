Und nun Real: Bayerns zweites Torfest gegen Bergamo

München (dpa) - Und nun Real Madrid! Angeführt vom doppelt treffenden Kapitän Harry Kane hat der FC Bayern München ein zweites Torfest gegen Atalanta Bergamo in der Champions League gefeiert und darf nun dem Giganten-Duell mit den «Königlichen» entgegenfiebern.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nach der 6:1-Gala in Italien dominierte der deutsche Fußball-Rekordmeister auch das Rückspiel gegen den Dortmund-Bezwinger Bergamo beim 4:1 (1:0) und machte den Einzug ins Viertelfinale ganz seriös perfekt. «Es war eine richtig gute Knockout-Runde für uns», sagte Matchwinner Kane bei DAZN: «Es wird hart gegen Real. Wann immer du in der Champions League auf Real triffst, musst du für einen Kampf bereit sein. Aber wir fürchten niemanden.»

Mann des Abends war der im Hinspiel noch angeschlagen zuschauende Torjäger. Erst verwandelte Kane im zweiten Versuch einen Handelfmeter (25. Minute). Dann verzückte er die 75.000 Zuschauer in der Allianz Arena mit einer tollen Einzelaktion, die er mit einem Traumtor krönte (54.).

Agiler Karl belohnt sich mit dem 3:0

Der bemühte, aber lange glücklose Youngster Lennart Karl erhöhte unmittelbar danach (56.). Der 18-Jährige darf offenbar an diesem Donnerstag mit seiner ersten Nationalmannschafts-Nominierung rechnen. Nach einem wunderbaren Pass von Karl traf auch noch Luis Díaz (70.). In der 85. Minute traf der gebürtige Berliner Lazar Samardzic per Kopf für die Gäste zum Endstand.

Foto: Tom Weller/dpa Lennart Karl erzielt mit seinem starken linken Fuß das 3:0.

«Wir wollen wieder ein Statement setzen», hatte Sportvorstand Max Eberl vor dem Anpfiff beim Streamingdienst DAZN angekündigt. Ganz so spektakulär wie eine Woche zuvor in Italien fiel der Bayern-Auftritt zwar nicht aus. Aber selbst der Champions-League-Rekordsieger Real Madrid dürfte gewarnt sein vor den gierigen Münchner Triple-Jägern von Trainer Vincent Kompany. Die Bayern-Fans skandierten in den Schlussminuten: «Europapokalsieger FCB».

Grünes Licht für Torwart Urbig

Die wichtigste Personalfrage hatte sich Stunden vor dem Anpfiff geklärt. Jonas Urbig bekam nach seiner im Hinspiel zugezogenen Gehirnerschütterung das grüne Licht der Ärzte für einen Einsatz. «Das freut mich für Jonas», sagte Kompany. Er musste damit im Tor nicht die Notfall-Lösung mit dem erst 16 Jahre alten Debütanten Leonard Prescott aktivieren.

Urbig war selten gefordert, aber im entscheidenden Moment da. Der Stellvertreter des nach einem zweiten Muskelfaserriss in der Wade noch pausierenden Manuel Neuer verhinderte mit einem starken Reflex das mögliche 1:1 für Atalanta durch Mario Palasic (44.). Beim Gegentor war Urbig machtlos.

Kane darf Elfmeter wiederholen

Kane schritt Mitte der ersten Hälfte an den Elfmeterpunkt, nachdem der Videobeweis bestätigt hatte, dass Atalanta-Verteidiger Giorgio Scalvini einen Volleyschuss des Engländers mit dem Arm abgewehrt hatte. Den ersten Versuch von Kane hielt Marco Sportiello. Doch der Torwart hatte dabei zu früh mit beiden Füßen die Torlinie verlassen. Bei der Wiederholung versenkte Kane dann hart und platziert unten rechts.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Neben den gesperrten Joshua Kimmich und Michael Olise sowie den erneut verletzten Jamal Musiala und Alphonso Davies nahm Kompany nach dem hohen Hinspielerfolg die Möglichkeit wahr, auch die von einer Gelb-Sperre bedrohten Abwehrspieler Dayot Upamecano und Konrad Laimer auf die Bank zu beordern. Das Duo wird in drei Wochen gegen Real Madrid gebraucht.

Im Achtelfinal-Rückspiel durften sich auch Spieler aus der zweiten Reihe wie Raphaël Guerreiro oder Tom Bischof empfehlen. Die Münchner gingen seriös zur Sache und zeigten sich spätestens nach der Pause auch wieder gierig auf Tore. Atalanta war erneut nur ein Spielball für die Münchner Offensivasse.