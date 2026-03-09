Champions League

Bayern-Torjäger Kane bereit für «große Aufgabe» in Bergamo

Die Bayern starten in die K.o.-Phase der Königsklasse. Gegner ist Dortmund-Schreck Atalanta Bergamo. Beim Abschlusstraining gibt es eine beruhigende Nachricht für die Münchner Fans.

Harry Kane stand beim Abschlusstraining auf dem Platz. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Harry Kane stand beim Abschlusstraining auf dem Platz. (Archivbild)

München (dpa) - Harry Kane schritt vorneweg auf den Rasen und hatte auch direkt einen Ball am Fuß. Die gute Nachricht beim Abschlusstraining des FC Bayern München vor dem Champions-League-Spiel beim Dortmund-Bezwinger Atalanta Bergamo lautete, dass der Torjäger nach seiner Wadenprellung wieder bereit sein sollte für die Münchner Startelf.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Kanes Rückkehr würde am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) natürlich die Aussichten des deutschen Rekordmeisters auf ein gutes Ergebnis vor dem Achtelfinal-Rückspiel am 18. März in München erhöhen. «Harry ist Harry», sagte Trainer Vincent Kompany zur Bedeutung des Mittelstürmers. Ihn könne man mit seiner einzigartigen Qualität und Torquote nicht ersetzen.

Neben Kane werden zum Start in die K.o.-Phase der Königsklasse auch die beim 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Freitag komplett geschonten Leistungsträger Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise und Serge Gnabry wieder in der Münchner Startelf erwartet. 

Eberl erwartet «ein hitziges Spiel»

Im Tor wird Jonas Urbig den erneut an der Wade verletzten Kapitän Manuel Neuer ersetzen. «Meine Aufgabe ist es, bereit zu sein, wenn etwas passiert», sagte der 22-Jährige. Urbig steht vor seinem sechsten Champions-League-Einsatz. In dieser Saison kam er einmal zum Einsatz. Beim 2:1 in Eindhoven zeigte er im letzten Spiel der Ligaphase eine hervorragende Leistung. 

Die Bayern sind gewarnt, nachdem Bergamo in den Playoffs Borussia Dortmund bezwingen konnte. Gerade im eigenen Stadion sind die Italiener stark. «Ich kann nur das Spiel von Atalanta gegen den BVB als Benchmark nehmen», sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl: «Es wird ein sehr hitziges Spiel werden, sehr intensiv. Das wird schon eine große Aufgabe.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kane fehlt Bayern zum Start in heiße Wochen - Neuer zurück
Bundesliga-Klassiker

Kane fehlt Bayern zum Start in heiße Wochen - Neuer zurück

Vor dem Champions-League-Achtelfinale muss Harry Kane eine Zwangspause einlegen. Ist er gegen Atalanta Bergamo wieder fit? Von Trainer Vincent Kompany gibt es eine eindeutige Prognose.

05.03.2026

Dank Kane: Bayern enteilt Dortmund durch Prestigesieg
Fußball-Bundesliga

Dank Kane: Bayern enteilt Dortmund durch Prestigesieg

Dieser Sieg ist auch für den FC Bayern mehr wert als nur drei Punkte. Durch das 3:2 gegen den BVB ist der ärgste Verfolger so gut wie abgehängt. Bremen und Mönchengladbach beenden ihre Sieglos-Serien.

28.02.2026

Bayern im Achtelfinale gegen Bergamo - Bayer fordert Arsenal
Champions League

Bayern im Achtelfinale gegen Bergamo - Bayer fordert Arsenal

Der FC Bayern muss im Champions-League-Achtelfinale gegen BVB-Bezwinger Atalanta Bergamo ran – im Viertelfinale würde dann ein dicker Brocken warten. Leverkusen trifft auf Titelfavorit FC Arsenal.

27.02.2026

Bayern jubeln dank Musialas Comeback-Tor und Joker Kane
Champions League

Bayern jubeln dank Musialas Comeback-Tor und Joker Kane

Der FC Bayern gewinnt zum Abschluss der Ligaphase in Eindhoven und wird damit Vorrunden-Zweiter. Erst trifft Musiala beim Startelf-Comeback - und dann Torjäger Kane zum 2:1.

28.01.2026

Nur Bayern direkt im Achtelfinale: BVB und Bayer in Playoffs
Champions League

Nur Bayern direkt im Achtelfinale: BVB und Bayer in Playoffs

Der FC Bayern sichert sich eine Top-Ausgangslage für die K.-o.-Phase der Champions League. Dortmund und Leverkusen erreichen zumindest die Playoffs. Es kann ein frühes deutsches Duell geben.

28.01.2026