Weiter Beratungen über Entlastung bei Spritpreisen

Dublin (dpa) - In der Bundesregierung laufen weiter Beratungen über Maßnahmen gegen die hohen Spritpreise. «Wir suchen jetzt gerade nach Lösungen», sagte Finanzminister Lars Klingbeil vor einem Treffen europäischer Finanzminister in Dublin. «Ich will jetzt ein klares, schnelles Signal an den Zapfsäulen», betonte der SPD-Politiker. «Daran arbeiten wir und ich bin auch guter Dinge, dass wir das jetzt sehr zügig hinbekommen.»