Tanken immer teurer

Weiter Beratungen über Entlastung bei Spritpreisen

Wann tut sich was gegen die hohen Spritpreise? In der Bundesregierung wird noch verhandelt. Der Vizekanzler erwartet aber ein «schnelles Signal».

Seit Tagen wird auch auf höchster Ebene über eine Entlastung bei den Spritpreisen diskutiert. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa
Seit Tagen wird auch auf höchster Ebene über eine Entlastung bei den Spritpreisen diskutiert. (Archivbild)

Dublin (dpa) - In der Bundesregierung laufen weiter Beratungen über Maßnahmen gegen die hohen Spritpreise. «Wir suchen jetzt gerade nach Lösungen», sagte Finanzminister Lars Klingbeil vor einem Treffen europäischer Finanzminister in Dublin. «Ich will jetzt ein klares, schnelles Signal an den Zapfsäulen», betonte der SPD-Politiker. «Daran arbeiten wir und ich bin auch guter Dinge, dass wir das jetzt sehr zügig hinbekommen.»

Klingbeil hat sich bisher vor allem für einen Preisdeckel und eine europäische Übergewinnsteuer für die Mineralölkonzerne ausgesprochen. Das wird in der Union abgelehnt. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) plädiert dagegen für eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel von 19 auf 7 Prozent.

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