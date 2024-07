Wolff überragt: Handballer schlagen Schweden

Paris (dpa) - Andreas Wolff und Co. tanzten zum Karnevals-Klassiker «Kölsche Jung» auf dem Parkett in Paris, ausgelassener hätte die Stimmung bei den deutschen Handballern nach dem furiosen Olympia-Auftakt kaum sein können. Angeführt von dem überragenden Torhüter Wolff siegte die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason gegen Medaillenkandidat Schweden 30:27 (12:11) und machte einen Riesenschritt in Richtung Viertelfinale und revanchierte sich zugleich für die Niederlage im kleinen Finale bei der Heim-EM im Januar.