Sieg gegen Alcaraz: Zverev mit perfektem Start in Turin

Turin (dpa) - Traumstart für Alexander Zverev in die ATP-Finals: Er hat beim Jahresabschluss der acht besten Tennisprofis der Saison sein Auftaktmatch gewonnen und damit einen ersten Schritt in Richtung Halbfinale gemacht. Zverev setzte sich gegen Carlos Alcaraz mit 6:7 (3:7), 6:3, 6:4 durch.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen , die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen , die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen.

Von dieser Form ist Zverev im Jahr 2023 noch ein gutes Stück entfernt. Zwei Turniersiege in Hamburg und Chengdu, das Halbfinale in Roland Garros - das sind die positiven Ausreißer in einer Saison, die ansonsten von viel Auf und Ab geprägt war. Zuletzt wirkte Zverev nach einem langen Tennis-Jahr müde und musste bis zum Schluss um seine Teilnahme an den ATP-Finals bangen.