Tote und Vermisste nach Schiffsbrand in Indonesien

Jakarta (dpa) - Bei einem Brand auf einem Schiff mit mehr als 270 Menschen an Bord sind in Indonesien mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 41 würden nach dem Unglück auf offener See nahe der Insel Madura vor Java noch vermisst, berichtete das Nachrichtenportal «Sindonews» unter Berufung auf den Chef der Surabaya Rettungsdienste, Nanang Sigit.