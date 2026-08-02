Schiffsunglücke

Tote und Vermisste nach Schiffsbrand in Indonesien

Auf dem Weg von Java nach Sulawesi gerät ein Schiff auf See plötzlich in Brand. Viele der etwa 271 Menschen an Bord können gerettet werden. Aber es gibt auch Tote und zahlreiche Vermisste.

Plötzlich gerät ein Schiff auf See in Indonesien in Brand. Für einige der mehr als 270 Menschen an Bord kommt jede Hilfe zu spät. Foto: -/BASARNAS/AP/dpa
Plötzlich gerät ein Schiff auf See in Indonesien in Brand. Für einige der mehr als 270 Menschen an Bord kommt jede Hilfe zu spät.

Jakarta (dpa) - Bei einem Brand auf einem Schiff mit mehr als 270 Menschen an Bord sind in Indonesien mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 41 würden nach dem Unglück auf offener See nahe der Insel Madura vor Java noch vermisst, berichtete das Nachrichtenportal «Sindonews» unter Berufung auf den Chef der Surabaya Rettungsdienste, Nanang Sigit.

Einsatzkräfte konnten seinen Worten zufolge bis Sonntagnachmittag 225 Menschen mit Booten in Sicherheit bringen. Das Schiff war auf dem Weg von Surabaya auf Java nach Makassar, einer Stadt im Süden der Insel Sulawesi. Das Feuer brach aus bisher unbekannten Gründen auf Höhe der Insel Madura aus, die Java vorgelagert ist.

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