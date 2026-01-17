Flugzeug mit elf Menschen in Indonesien vermisst

Makassar/Jakarta (dpa) - Ein Flugzeug mit elf Menschen an Bord wird in Indonesien vermisst. Die Maschine verlor beim Landeanflug auf Makassar den Kontakt zur Flugsicherung, wie Behörden mitteilten. Die Stadt liegt auf der Insel Sulawesi im Osten des Landes und ist ein regionales Drehkreuz.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Suchteams durchkämmten am Samstag ein schwer zugängliches Hügelgebiet in Süd-Sulawesi. Die Suche konzentrierte sich auf die Kalksteinberge von Bantimurung mit steilem Gelände, dichter Vegetation und entsprechend beschränktem Zugang.

Kontaktabriss beim Landeanflug

Nach Angaben des Verkehrsministeriums handelt es sich um eine Propellermaschine vom Typ ATR 42-500 der Fluggesellschaft Indonesia Air Transport, die von Yogyakarta auf der Insel Java nach Makassar unterwegs war. In der Endphase des Flugs stellten Fluglotsen fest, dass die Maschine vom vorgesehenen Anflugkurs abwich. Sie gaben dem Piloten Korrekturanweisungen, dann jedoch brach der Kontakt abrupt ab, hieß es in einer Erklärung. An Bord befanden sich acht Besatzungsmitglieder und drei Passagiere, teilte die nationale Such- und Rettungsbehörde mit.

Verbesserungen in der Flugsicherheit