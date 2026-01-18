Bild
Suchteams unterwegs

Toter nach Flugzeugabsturz in Indonesien gefunden

Ein Flugzeug ist auf der indonesischen Insel Sulawesi abgestürzt. Regen, Nebel und steiles Gelände erschweren die Rettungsarbeiten. Was ist bekannt?

Nach Angaben des Verkehrsministeriums verlor das Flugzeug beim Landeanflug den Kontakt zur Flugsicherung, nachdem es vom vorgesehenen Anflugkurs abgewichen war. Foto: Uncredited/Indonesian National Search and Rescue Agency (BASARNAS)/AP/dpa
Nach Angaben des Verkehrsministeriums verlor das Flugzeug beim Landeanflug den Kontakt zur Flugsicherung, nachdem es vom vorgesehenen Anflugkurs abgewichen war.

Makassar/Jakarta (dpa) - Nach dem Absturz eines Flugzeugs in Indonesien haben Rettungskräfte eine Person tot geborgen. Die Leiche sei in der Nähe von Trümmerteilen der Maschine in einem rund 200 Meter tiefen Abhang am Berg Mount Bulusaraung in der Provinz Süd-Sulawesi gefunden worden, teilte der Leiter der Such- und Rettungsbehörde von Makassar, Muhammad Arif Anwar, mit.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bereits zuvor hatten Suchmannschaften in den Kalksteinbergen von Bantimurung mehrere Wrackteile entdeckt, darunter Teile von Rumpf, Bug und Heck. Die Trümmer liegen in schwer zugänglichem Berggelände. 

Die Bergung gestalte sich wegen Regens, dichten Nebels und instabilen Untergrunds schwierig, sagte Anwar. Rettungsteams müssten äußerst vorsichtig vorgehen.

Die Trümmer liegen in steilem, bewaldetem und schwer zugänglichem Berggelände. Foto: Uncredited/Indonesian National Search and Rescue Agency (BASARNAS)/AP/dpa
Die Trümmer liegen in steilem, bewaldetem und schwer zugänglichem Berggelände.

Zehn Personen am Bord

Nach Angaben des Verkehrsministeriums verlor das Flugzeug beim Landeanflug den Kontakt zur Flugsicherung, nachdem es vom vorgesehenen Kurs abgewichen war. Nach Behördenangaben befanden sich zehn Menschen an Bord. Zunächst war von elf Insassen die Rede gewesen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Flugzeug mit elf Menschen in Indonesien vermisst
Suchteams unterwegs

Flugzeug mit elf Menschen in Indonesien vermisst

Nach Kontaktverlust beim Landeanflug auf die Insel Sulawesi suchen Teams in schwer zugänglichem Gelände nach der vermissten Maschine. Was bisher bekannt ist.

17.01.2026

Tödliches Feuer auf Fähre in Sulawesi
Schiffsunglück in Indonesien

Tödliches Feuer auf Fähre in Sulawesi

Vor Sulawesi in Indonesien geht eine Fähre plötzlich in Flammen auf. Viele Passagiere springen panisch ins Meer. Für einige kommt jede Hilfe zu spät.

21.07.2025

78-jähriger Pilot stirbt bei Absturz von Kleinflugzeug
Notfälle

78-jähriger Pilot stirbt bei Absturz von Kleinflugzeug

Ein Kleinflugzeug stürzt in schwer zugänglichem Gelände im Kreis Esslingen ab. Ein Mann kommt ums Leben.

29.03.2025

Viele Vermisste an Goldmine in Indonesien - 23 Tote geborgen
Illegaler Bergbau

Viele Vermisste an Goldmine in Indonesien - 23 Tote geborgen

Ein Erdrutsch verschüttet Dutzende Bergarbeiter auf Sulawesi. Die Einsatzkräfte finden immer mehr Tote - und viele werden noch vermisst.

09.07.2024

Notfälle

15 Tote bei Fährunglück in Indonesien

Verheerendes Unglück in Indonesien: Gegen Mitternacht kenterte eine Fähre und riss 15 Menschen mit in den Tod.

24.07.2023