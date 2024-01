Toter in Müllcontainer - Mann galt als vermisst

Bad Oeynhausen (dpa) - Der 22-Jährige, dessen Leiche nahe Bielefeld in einem Müllcontainer entdeckt worden ist, galt schon seit Jahresbeginn als vermisst. Der Tote war am Montag von Mitarbeitern eines Entsorgungsbetriebs in Bad Oeynhausen bei Bielefeld in einem Container gefunden worden.