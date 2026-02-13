Millionen-Einbruch

Tresorraum nach Millionen-Einbruch frei - keine heiße Spur

Nach dem Einbruch in eine Sparkasse ist der Tresorraum wieder freigegeben. Die Polizei sucht weiter nach Hinweisen – die Täter sind noch immer unbekannt.

Wochenlange Suche nach der Nadel im Heuhaufen - jetzt ist der Tresorraum wieder frei Foto: -/Polizei Gelsenkirchen/dpa
Wochenlange Suche nach der Nadel im Heuhaufen - jetzt ist der Tresorraum wieder frei

Gelsenkirchen (dpa) - Eineinhalb Monate nach dem spektakulären Millionen-Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen hat die Staatsanwaltschaft den Tresorraum der Bank wieder freigegeben. Bei dem Einbruch hatten Unbekannte Ende Dezember mehr als 3.000 Schließfächer im Tresorraum aufgebrochen, nachdem sie ein Loch in eine dicke Betonwand gebohrt hatten. Die Einbrecher flohen mit Gold, Bargeld und anderen Wertsachen in Millionenhöhe. Die Polizei sucht weiter nach einer heißen Spur.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Mehrere hunderte Polizeibeschäftigte hätten teilweise 24 Stunden am Tag im und am Tresor und in einem angrenzenden Archivraum gearbeitet, um die von den Tätern zurückgelassenen Gegenstände zu sortieren, teilte die Polizei mit. Hunderttausende Gegenstände aus den geplünderten Schließfächern lagen nach der Tat am Boden; sie mussten geordnet, fotografiert und etwa als Spurenträger oder Wertsache eingestuft werden. Die Wertsachen würden zu einem späteren Zeitpunkt an die Eigentümer zurückgegeben, hieß es in der Mitteilung.

Die Polizei appellierte erneut an die Schließfachkunden, bei der Polizei über ihre gelagerten Gegenstände auszusagen. Mehr als 1.500 Kunden hätten bereits Angaben gemacht, bisher auf freiwilliger Basis. Möglich sei aber auch eine verpflichtende Vernehmung, hieß es. Über eine Hotline könnten problemlos Termine für Aussagen vereinbart werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Aktenzeichen XY...» sucht Hinweise auf Sparkassen-Coup
Suche nach den Tätern

«Aktenzeichen XY...» sucht Hinweise auf Sparkassen-Coup

Rote und gelbe Handschuhe, gestohlene Kennzeichen: Die Polizei sucht mit Hilfe des ZDF nach Hinweisen auf Täter des Einbruchs in den Tresorraum einer Sparkassen-Filiale in Gelsenkirchen.

21.01.2026

Polizei: Bank-Einbrecher kamen durch manipulierte Tür
Tresor-Coup

Polizei: Bank-Einbrecher kamen durch manipulierte Tür

Wie kamen die Einbrecher so einfach in die Gelsenkirchener Sparkasse? Die Polizei hat nun eine erste Spur gefunden - und zwar an einer Fluchttür.

13.01.2026

Bankfiliale in Gelsenkirchen bleibt nach Einbruch vorerst zu
Tresor-Coup

Bankfiliale in Gelsenkirchen bleibt nach Einbruch vorerst zu

Kunden der Sparkassen-Geschäftsstelle in Gelsenkirchen-Buer müssen sich noch gedulden. Nach dem Einbruch nennt die Bank nun Details zum aktuellen Ermittlungsstand.

04.01.2026

Tresor-Coup mit Millionenbeute: Polizei veröffentlicht Fotos
Sparkasse Gelsenkirchen

Tresor-Coup mit Millionenbeute: Polizei veröffentlicht Fotos

Der Einbruch in einen Tresorraum der Sparkasse Gelsenkirchen war spektakulär. Jetzt fahnden die Ermittler mit Aufnahmen aus einer Überwachungskamera nach den Tätern. Dabei fällt ein Detail auf.

03.01.2026

Loch im Tresorraum löst Ansturm besorgter Bankkunden aus
Schließfächer geknackt

Loch im Tresorraum löst Ansturm besorgter Bankkunden aus

Der oder die Täter sind unerkannt entkommen. Im Keller einer Bank in Gelsenkirchen ist ein großes Loch im Tresorraum zurückgeblieben. Die Stimmung vor der Bank ist aufgeheizt, viele Kunden bangen.

29.12.2025