Trump zu Drohnensichtungen in USA: Schießt sie ab

New York/Washington (dpa) - Der designierte US-Präsident Donald Trump hat sich in die Debatte über eine Reihe mutmaßlicher Drohnensichtungen an der amerikanischen Ostküste eingeschaltet. «Mysteriöse Drohnensichtungen im ganzen Land. Kann dies wirklich ohne das Wissen unserer Regierung geschehen? Das glaube ich nicht», schrieb Trump auf der von ihm mit begründeten Plattform Truth Social. «Informieren Sie die Öffentlichkeit, und zwar sofort. Sonst schießt sie ab!», forderte er.