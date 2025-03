Tschechien: Brand von Güterzug mit Benzol unter Kontrolle

Hustopece nad Becvou (dpa) - Einen Tag nach der Entgleisung eines Güterzugs mit krebserregendem Benzol in Tschechien hat die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. «In der Nacht haben wir die Brandstelle bewacht und kleine Ausbrüche beseitigt», sagte der Sprecher der Feuerwehr dem Portal Noviny.cz. Die Feuerwehr kontrolliere die Umwelt rund um die Unglücksstelle. Bisher seien keine kritischen Konzentrationen gefährlicher Stoffe in der Luft oder in den nahe gelegenen Wasserläufen gemessen worden, hieß es.