Zwischen Weinheim und Hirschberg: Güterzug-Lok brennt

Auf der Main-Neckar-Bahn hat am Dienstagabend (4. Juni) gegen 19:30 Uhr die elektrische Lokomotive eines Güterzug gebrannt. Der mit Bahnschwellen beladene Zug war in südlicher Richtung unterwegs, als der Trafo des Triebfahrzeugs der Firma Rail Bavaria Logistik aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geriet. Dies berichteten Mitarbeiter der Deutschen Bahn.