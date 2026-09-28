Mutmaßlicher Täter gefasst

Türkei: Lehrer an Schule in Osmaniye erschossen

Zu Beginn des neuen Schuljahres wurden in der Türkei Sicherheitsmaßnahmen an Schulen verschärft. Nun gab es erneut einen Angriff auf einen Lehrer, der mutmaßliche Schütze ist ein Angehöriger.

An einer Schule im Südosten der Türkei ist ein Lehrer erschossen worden. (Symbolbild) Foto: Anna Ross/dpa
An einer Schule im Südosten der Türkei ist ein Lehrer erschossen worden. (Symbolbild)

Osmaniye (dpa) - An einer Schule im südosttürkischen Osmaniye ist bei einem Angriff ein Lehrer erschossen worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu und lokale Medien berichteten, sei die Lehrkraft nach einem privaten Streit von ihrem Neffen auf dem Schulgelände erschossen worden. Der Lehrer erlag anschließend seinen Verletzungen. Der Gouverneur der Provinz Osmaniye erklärte vor Ort, der Verdächtige sei festgenommen und eine nicht zugelassene Pistole sichergestellt worden. 

Umstände sollen aufgeklärt werden

Die Tat fand auf dem Schulhof der Farabi-Anadolu-Oberschule statt, an der der Lehrer für türkische Sprache und Literatur angestellt war. Der Gouverneur Mehmet Fatih Serdengecti erklärte laut Anadolu, der mutmaßliche Schütze habe im Streit gelegen mit seinem Onkel, außerdem habe es Anzeichen von Schizophrenie gegeben. Nach der Tat seien Rettungskräfte und die Gendarmerie an die Schule gerufen worden. Der durch Schüsse schwer verletzte Lehrer konnte im Krankenhaus nicht mehr gerettet werden. Serdengecti kündigte an, die Staatsanwaltschaft werde die Umstände aufklären, die zu der Tat geführt hätten. Er betonte, es handele sich nicht um einen Angriff auf Schüler oder das Bildungswesen. 

Sicherheitsvorkehrungen an Schulen verschärft

In der Türkei war es bereits im April zu einem Angriff an einer Schule gekommen, damals hatte ein 14-Jähriger um sich geschossen und neun seiner Mitschüler und eine Lehrerin getötet. Auch der Schütze kam bei der Amoktat ums Leben. Die Eltern müssen sich derzeit vor Gericht verantworten. Die Regierung hatte zum Beginn des Schuljahrs mit einer Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen reagiert.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schüsse nahe Schule in der Türkei - mindestens elf Verletze
Angriff

Schüsse nahe Schule in der Türkei - mindestens elf Verletze

In der Nähe einer berufsbildenden Schule in der Türkei fallen Schüsse, Eltern eilen zum Tatort. Erst vor wenigen Monaten eröffnete ein Schüler das Feuer im Südosten des Landes.

22.09.2026

Geplante Tat? Ermittlungen nach Angriff an türkischer Schule
Kriminalität

Geplante Tat? Ermittlungen nach Angriff an türkischer Schule

Die Behörden ermitteln nach den Schüssen in einer türkischen Schule und stoßen auf dem Computer des Achtklässlers auf Hinweise. Auch soziale Medien geraten in den Fokus.

16.04.2026

Zwei Verletzte bei Messerangriff an französischer Oberschule
Kriminalität

Zwei Verletzte bei Messerangriff an französischer Oberschule

Mit einem Messer greift ein Mensch an einer Schule in Südfrankreich eine Lehrkraft und einen Schüler an. Der Täter wird festgenommen. Was ist über den Vorfall bekannt?

10.09.2025

Mord aus Rache? Mutmaßlicher Schütze von Bad Nauheim gefasst
Kriminalität

Mord aus Rache? Mutmaßlicher Schütze von Bad Nauheim gefasst

War es ein Doppelmord aus Vergeltung? Zwei Männer starben an Karsamstag in Bad Nauheim an Schussverletzungen. Nach umfassenden Ermittlungen ist jetzt auch der mutmaßliche Schütze in U-Haft.

24.04.2025

Neue Details zu Örebro: War mutmaßlicher Schütze Ex-Schüler?
Kriminalität

Neue Details zu Örebro: War mutmaßlicher Schütze Ex-Schüler?

Nach den tödlichen Schüssen an einer Schule in Schweden liegen die Hintergründe der Tat weiter im Dunkeln. Was den mutmaßlichen Täter angeht, zeichnen sich jedoch langsam die Umrisse ab.

06.02.2025