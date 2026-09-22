Schüsse nahe Schule in der Türkei - mindestens acht Verletze

Manisa (dpa) - Ein bewaffneter Angreifer hat nahe einer berufsbildenden Schule im westtürkischen Manisa das Feuer eröffnet. Nach ersten Erkenntnissen seien mindestens acht Menschen verletzt worden, teilte der Provinzgouverneur mit. Der Vorfall habe sich im Bezirk Turgutlu ereignet. Demnach wurde ein Verdächtiger festgenommen und Ermittlungen wurden eingeleitet.

Dem Sender Halk TV zufolge handelt es sich bei dem mutmaßlichen Angreifer um einen Jugendlichen. Auf Bildern waren Krankenwagen zu sehen, besorgte Eltern eilten zur Schule.

Erst im April hatte ein Jugendlicher in seiner Schule im Südosten der Türkei um sich geschossen und neun Schüler und einen Lehrer getötet. Auch der Schütze kam damals bei der Amoktat ums Leben. Zum Beginn des Schuljahrs in der Türkei vergangene Woche waren die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden.