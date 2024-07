Turm der Kathedrale von Rouen steht in Brand

Rouen (dpa) - Der große Turm der Kathedrale der französischen Großstadt Rouen steht in Flammen. Der Brand sei in der Turmspitze ausgebrochen und die Einsatzkräfte seien vor Ort, teilte die Präfektur mit. Die Kathedrale der Hauptstadt der Normandie wurde evakuiert und die Umgebung abgesperrt. An dem Vierungsturm liefen aktuell Bauarbeiten. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.