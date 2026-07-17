Über 5.000 Tote nach Erdbeben in Venezuela

Caracas (dpa) - Mehr als drei Wochen nach dem Doppel-Erdbeben in Venezuela hat die Zahl der Todesopfer die Marke von 5.000 überschritten. Laut der jüngsten Bilanz der Behörden des südamerikanischen Landes liegt die Zahl der bestätigten Toten nun bei 5.069. Mehr als 16.700 Menschen seien zudem verletzt worden, wie Jorge Rodríguez, Präsident der Nationalversammlung und Bruder der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez, auf X mitteilte.