Zeitumstellung

Uhren sind umgestellt - Sommerzeit in Deutschland

Während sich manch einer über eine verlorene Stunde Schlaf ärgert, freuen sich andere über einen willkommenen Frühlingsboten. Sie überlegen sich, wie sie die Helligkeit am Abend nutzen.

In Deutschland und den meisten Ländern Europas gilt wieder die Sommerzeit (Symbolbild) Foto: Elisa Schu/dpa
In Deutschland und den meisten Ländern Europas gilt wieder die Sommerzeit (Symbolbild)

Braunschweig (dpa) - Die Sommerzeit ist da - in Deutschland und den meisten Ländern Europas sind am frühen Morgen die Uhren von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vorgestellt worden. Damit gilt hierzulande wieder die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ). 

Ziel der 1980 wieder eingeführten Zeitumstellung ist die bessere Ausnutzung der Tageshelligkeit. Kritiker zweifeln den Energiespareffekt allerdings immer wieder an und rufen nach einer Abschaffung. Dafür bräuchte es aber eine europaweite Lösung, die nicht in Sicht ist.

Dennoch hält die EU-Kommission weiter am Plan fest und hat eine Studie zu den Folgen einer Abschaffung beauftragt. Sie soll bis Ende des Jahres fertiggestellt werden, wie eine Sprecherin vorab mitteilte.

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Um den reibungslosen Ablauf zur Versorgung aller nötigen Uhren mit der gesetzlichen Zeit kümmern sich Wissenschaftler der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. Die Sommerzeit endet wieder, wenn am 25. Oktober die Uhren von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr zurückgestellt werden.

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