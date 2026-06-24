Umfrage: Mehr junge Menschen nehmen Drogen

Köln (dpa) - Immer mehr junge Menschen in Deutschland konsumieren illegale Drogen. Das ergab eine repräsentative Umfrage, die das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) anlässlich des Weltdrogentags am 26. Juni in Köln veröffentlichte. Demnach gaben 18,7 Prozent der 18- bis 25-Jährigen an, bereits Erfahrungen mit mindestens einer illegalen Droge zu haben. 2023 waren es noch 13,5 Prozent.

Bei den Männern lag der Anteil mit knapp 24 Prozent fast doppelt so hoch wie bei den Frauen. Auch bei den Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren stieg der Anteil der Konsumenten, und zwar von 1,5 Prozent im Jahr 2003 auf nun 2,5 Prozent.

Für die «Drogenaffinitätsstudie 2025» hat das BIÖG von April bis Juli 2025 insgesamt 7.001 junge Menschen im Alter von 12 bis 25 Jahren befragt. Zuerst hatte das Magazin «Politico» berichtet.

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Streeck: Zugang zu Drogen wird immer leichter

«Junge Menschen kommen leichter an immer potentere Substanzen», sagte der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck. «Digitale Kanäle beschleunigen diesen Zugang und verharmlosen Risiken, die real und oft lebensgefährlich sind.»