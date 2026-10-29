Drogen

UN: Opiumproduktion in Afghanistan nimmt stark zu

Nach einem Taliban-Verbot war die Opiumproduktion in Afghanistan eigentlich eingebrochen. Jetzt melden die Vereinten Nationen wieder einen starken Zuwachs. Was steckt dahinter?

Der Opiumanbau ist in Afghanistan nach UN-Angaben im vergangenen Jahr wieder stark angestiegen. (Archivbild) Foto: Rahmat Gul/AP/dpa
Der Opiumanbau ist in Afghanistan nach UN-Angaben im vergangenen Jahr wieder stark angestiegen. (Archivbild)

Kabul/Wien (dpa) - Die Opiumproduktion in Afghanistan hat nach UN-Angaben massiv zugenommen. In dem von den islamistischen Taliban regierten Land sei die Produktion um das Fünffache im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen, heißt es in einem Bericht des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) in Wien.

Eigentlich hatten die Taliban 2022 die Drogenproduktion verboten und weiträumig Schlafmohnfelder zerstört. Der UNODC-Bericht weist nun einen Anstieg des Anbaus um 330 Prozent aus sowie eine Ausweitung der Anbauflächen auf weitere Provinzen des Landes. Opium wird aus dem Milchsaft von Schlafmohn produziert. 

«Der vierfache Anstieg des Schlafmohnanbaus zeigt, wie schwer es ist, den illegalen Opiumanbau langfristig zu reduzieren, wenn mittellose Bauern keine Möglichkeiten haben, ihre Familien zu ernähren», sagte UNODC-Direktorin Monica Juma. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Afghanistan durchläuft eine schwere humanitäre Krise. Viele Menschen können sich Lebensmittel kaum noch leisten. Bei der Durchsetzung des Opiumanbau-Verbots durch die Taliban wurden Bauern in der Regel nicht entschädigt oder an Alternativen herangeführt.

UN: Einnahmen zurück auf Niveaus vor dem Verbot

Zwar liege die Opiumproduktion derzeit weiterhin weit hinter den Mengen von vor dem Verbot zurück, hieß es im UNODC-Bericht weiter. Die Gesamteinnahmen von Zwischenhändlern hätten mit geschätzt 525 Millionen US-Dollar im Berichtsjahr jedoch wieder etwa das durchschnittliche Niveau der Jahre 2018 bis 2021 erreicht. Opiumpreise waren in den vergangenen Jahren auch wegen Knappheit infolge der Verbote in Afghanistan gestiegen.

Der afghanische Außenminister Amir Chan Muttaki sagte nach Angaben des Fernsehsenders Tolo News am Dienstag, die Eindämmung der Drogenproduktion müsse in Abstimmung mit Nachbarländern geschehen.

Im August hatte David Mansfield, einer der wichtigsten Experten zum Thema Opiumanbau in Afghanistan, unter Zuhilfenahme von Satellitendaten eine Zunahme von Opiumproduktion auch in den afghanischen Nachbarländern Iran und Pakistan festgestellt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Drogen

Heroin-Knappheit: Warnung vor gefährlicheren Alternativen

Die Taliban haben ein Anbauverbot für Opium verhängt. Die Produktion ist drastisch zurückgegangen. Für Experten ist das jedoch nicht nur eine gute Nachricht.

26.06.2024

Kriminalität

UN: Opiumanbau in Afghanistan zurückgegangen

In dem von Krieg und Armut geplagten Land gilt der Anbau der Droge als äußerst rentabel. Laut einem UN-Bericht ist seit 2022 ein Rückgang um 95 Prozent bei der Opiumgewinnung zu verzeichnen.

05.11.2023

Afghanistan

UN fordern Taliban zu Öffnung von Mädchenschulen auf

Afghanistan ist das einzige Land der Welt, in dem es Beschränkungen für die Bildung von Frauen gibt. Das sei nicht zu akzeptieren, so UN-Generalsekretär Guterres.

18.09.2023

Afghanistan

UN-Gremium zu Taliban: Frauenfeindliche Politik beenden

Kaum Zugang zu Bildung, ein Arbeitsverbot in NGOs: Die Taliban beschneiden zunehmend die Rechte von Frauen. Nun gibt es dazu eine Resolution des UN-Sicherheitsrats - doch deren Schlagkraft ist fraglich.

28.04.2023

Menschenrechte

Taliban verbieten Frauen Zusammenarbeit mit UN

Die Taliban verbieten afghanischen Frauen die Arbeit in NGOs - jetzt auch bei den Vereinten Nationen. Doch dort will man die Mitarbeiterinnen nicht einfach durch Männer ersetzen.

06.04.2023