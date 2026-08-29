Unwetter in Italien: Dom und Rathaus von Cremona beschädigt

Cremona (dpa) - Bei schweren Unwettern sind in der norditalienischen Stadt Cremona historische Gebäude beschädigt worden. Am Dom von Cremona wurde eine Turmspitze beschädigt, an der Torre Civica, dem Rathausturm, stürzte die Abdeckung ein. Der Dom in der 71.000-Einwohner-Stadt gehört zu den markantesten mittelalterlichen Kirchbauten in der Lombardei.

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Auch andere Teile der Region wurden am Freitagnachmittag und -abend von starkem Wind und Hagel heimgesucht. Dächer, Fenster und Infrastruktur wurden beschädigt, zudem Bäume umgerissen. Rund um die Stadt Brescia erreichten Hagelkörner Medienberichten zufolge die Größe von Tennisbällen.

Nach Angaben der Feuerwehr waren in der Lombardei bis zum Abend mehr als 300 Einsätze registriert worden, mehr als 160 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die größten Probleme gab es im Raum Cremona: Dort mussten umgerissene Dächer gesichert sowie umgestürzte oder gefährdete Bäume beseitigt werden. Zur Verstärkung wurden Einsatzkräfte aus anderen Provinzen geholt.