Unglücksfall

Vater überfährt in Polen sein eigenes Kind mit dem Auto

Ein sechsjähriges Mädchen wird von seinem Vater in der Hauseinfahrt überfahren. Es kann nicht gerettet werden.

Das Kind starb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Doris Heimann/dpa
Das Kind starb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild)

Warschau (dpa) - In Polen hat ein Mann seine sechsjährige Tochter mit dem Auto überfahren. Das Kind wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht, wo es allerdings an seinen schweren Verletzungen starb, wie ein Polizeisprecher dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtenportal TVP.info sagte. Nach Polizeiangaben ereignete sich das Unglück am Freitagnachmittag auf einem Privatgrundstück in Opacz Kolonia, einem Vorort von Warschau.

Nach bisher vorliegenden Informationen war das Mädchen seinem Vater entgegengelaufen, als der 71-Jährige mit seinem Auto in die Hauseinfahrt einbog. Dabei stürzte das Kind jedoch und wurde demnach am Boden liegend vom Vater übersehen. Polizeitechniker und Ermittler seien unter Aufsicht der Staatsanwaltschaft dabei, Zeugen zu befragen und den genauen Ablauf des Unglücks zu rekonstruieren, hieß es von der Polizei. Weitere Details könnten daher vorerst nicht bekanntgegeben werden.

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