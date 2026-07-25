Notfälle

Verletzte beim Berliner CSD - Was wir wissen und was nicht

Hunderttausende feierten friedlich - dann wird der Christopher Street Day in Berlin abgebrochen. Was bisher bekannt ist.

Ein Auto soll in eine Menschenmenge gefahren sein. Foto: Fabian Sommer/dpa
Ein Auto soll in eine Menschenmenge gefahren sein.

Berlin (dpa) - Der Christopher Street Day in Berlin ist abgebrochen worden. Nach Angaben der Polizei gibt es eine Lage mit mehreren Verletzten. 

Was wir wissen: 

  • Hunderttausende Menschen haben am Samstag in Berlin den Christopher Street Day gefeiert. 
  • Gegen 22.00 Uhr wird das Fest plötzlich abgebrochen. Nach Angaben der Polizei kommt es zu dem größeren Polizeieinsatz im Tiergarten. 
  • Die Polizei berichtet, ein Fahrzeug habe mehrere Menschen angefahren. Man behandele mehrere verletzte Personen.
  • Alle Besucherinnen und Besucher werden gebeten, den Bereich zu verlassen.
  • «Wir fahnden mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen», erklärt Polizeisprecher Florian Nath in einem Video auf X. 
  • Die Polizei ist mit zahlreichen Polizisten und Rettungskräften im Einsatz.

Was wir nicht wissen: 

  • Was genau passiert ist, ist noch unklar.
  • Dazu zählen Ablauf, aktueller Stand, Zahl der Verletzten und die Hintergründe der Tat.
  • Ob der mutmaßliche Täter gefasst ist, ist offen, ebenso, ob es ein Einzeltäter ist oder mehrere sind.

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