In Bankfiliale

Messerangriff in Regensburg: Was wir wissen und was nicht

In einer Bankfiliale in Regensburg kommt es zu einem Messerangriff. Ein Mann wird dabei getötet. Was über den Täter und die Lage in der Bank bislang bekannt ist.

In der Bankfiliale ist ein Mensch lebensbedrohlich verletzt worden. Foto: Moller-Schuh/Vifogra MEDIA/dpa
In der Bankfiliale ist ein Mensch lebensbedrohlich verletzt worden.

Regensburg (dpa) - Bei einem Messerangriff in einer Bankfiliale in Regensburg ist ein Mann ums Leben gekommen. Zunächst hatte die Polizei von einer Geiselnahme in der Bank gesprochen. Was über die Tat bekannt ist:

Was wir wissen

  • Es handelt sich nach Polizeiangaben mutmaßlich um einen männlichen Täter, der wohl mit einem Messer bewaffnet sei.
  • Ein Mann kam ums Leben. Er war zunächst in der Bankfiliale schwer verletzt worden. Anschließend konnte er medizinisch versorgt werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch starb.
  • Die Polizei geht davon aus, dass sich der Täter noch im Gebäude befindet. 
  • Zwei Menschen, die sich nach der Messerattacke noch in der Bank aufgehalten hatten, sind in Sicherheit. Sie seien durch Spezialkräfte aus dem Gebäude gebracht worden, teilte eine Polizeisprecherin mit. 
  • Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts und eines Raubüberfalls.

Was wir nicht wissen

  • Inwiefern sich noch weitere Menschen im Gebäude und möglicherweise in der Gewalt des Täters befinden, ist unklar.
  • Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar.
  • Ob das Opfer ein Mitarbeiter der Bank war, war zunächst nicht sicher bekannt. 
  • Auch zur Identität des Täters gab es zunächst keine Angaben. 
  • Ob die beiden Menschen, die nun in Sicherheit sind, vom Täter als Geiseln genommen worden waren, war ebenfalls unbekannt. 

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