Gewaltkriminalität

Geiselnahme in Regensburger Bank - Mensch in Lebensgefahr

Ein Spezialeinsatzkommando ist unterwegs, doch noch kann die Polizei nicht in das Gebäude. Derweil bangen die Rettungskräfte um das Leben eines Opfers.

Zahlreiche Polizisten waren wegen des Vorfalls bei der Bank im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Zahlreiche Polizisten waren wegen des Vorfalls bei der Bank im Einsatz. (Symbolbild)

Regensburg (dpa) - Bei einer Geiselnahme in einer Bankfiliale in Regensburg ist laut Polizei ein Mensch lebensbedrohlich verletzt worden. Der mutmaßlich männliche Täter sei wohl mit einem Messer bewaffnet, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Ob das lebensbedrohlich verletzte Opfer, zu dem die Einsatzkräfte Blickkontakt hatten, noch im Einflussbereich des Geiselnehmers ist oder bereits versorgt werden konnte, blieb zunächst unklar.

Die Polizei geht nach Angaben einer Sprecherin davon aus, dass sich noch weitere Personen in der Bank befinden. Noch seien aber keine Einsatzkräfte im Gebäude - ein Großaufgebot inklusive Spezialkräfte und ein Hubschrauber seien aber alarmiert. 

Was das Motiv des Geiselnehmers ist, blieb zunächst offen. Es seien noch keine Forderungen eingegangen, sagte die Polizeisprecherin.

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