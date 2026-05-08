Großeinsatz

Geiselnahme in Bank - Polizei geht von mehreren Tätern aus

In einer Volksbankfiliale im rheinland-pfälzischen Sinzig gibt es eine Geiselnahme. Die Polizei hält die Lage derzeit für statisch.

Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: Sascha Ditscher/dpa
Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Sinzig (dpa) - Bei der laufenden Geiselnahme in einer Volksbankfiliale im rheinland-pfälzischen Sinzig geht die Polizei von mehreren Tätern und Geiseln aus. Bei einer Geisel handele es sich um den Fahrer eines Geldtransporters, teilte die Polizei mit. «Die Lage ist derzeit statisch.»

Die Einsatzkräfte seien mit einem Großaufgebot im Kreis Ahrweiler vor Ort, hieß es von der Polizei. Demnach laufen umfangreiche Maßnahmen, in Sinzig gibt es größere Absperrmaßnahmen. 

Für Bürgerinnen und Bürger, die sich außerhalb der Absperrung befinden, bestehe zum derzeitigen Stand keine Gefahr, hieß es. Die Polizei wurde um 9.00 Uhr über den Vorfall informiert.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Großeinsatz an Bankfiliale: Mann festgenommen
Großeinsatz

Großeinsatz an Bankfiliale: Mann festgenommen

Mit einer Schusswaffe betritt ein Mann eine Sparkassenfiliale und sorgt so für einen Großeinsatz der Polizei. Später lässt er sich widerstandslos festnehmen.

09.04.2026

Obdachloser sorgt für Alarm in Bankfiliale
Bad Orb

Obdachloser sorgt für Alarm in Bankfiliale

Eigentlich wollte ein obdachloser Mann nur in der Filiale schlafen. Doch dann melden Zeugen einen vernebelten Bankvorraum. Und die Polizei rückt an.

21.02.2025

Geiselnahme in Rimbach: 36-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft
Justiz

Geiselnahme in Rimbach: 36-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Der Tatverdächtige wurde laut Polizei bereits am Montagabend auffällig. Seine Wohnung in Köln wurde bereits durchsucht. Was bisher bekannt ist.

08.01.2025

Geiselnahme in Rimbach beendet – Tatverdächtiger festgenommen 
Rimbach

Geiselnahme in Rimbach beendet – Tatverdächtiger festgenommen 

Die Geisel ist körperlich unversehrt und in der Obhut der Polizei. 36-jähriger Geiselnehmer von SEK festgenommen.

07.01.2025

Ermittlungen

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Bankfiliale

Erneut schlagen in Rheinland-Pfalz Geldautomatensprenger zu. Ob sie Beute machen, ist zunächst unklar.

03.05.2024