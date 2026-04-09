Großeinsatz an Bankfiliale: Mann festgenommen

Rommerskirchen (dpa) - Ein 42-jähriger Mann hat mit einer Schusswaffe eine Sparkassenfiliale in Rommerskirchen bei Neuss betreten und so einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Nach etwa zwei Stunden habe der Mann sich widerstandslos festnehmen lassen, sagte eine Polizeisprecherin in Neuss. Seine Schusswaffe wurde sichergestellt und entpuppte sich als Reizgaswaffe.

Spezialkräfte hatten die Filiale umstellt, ein Hubschrauber kreiste in der Luft. Es handelte sich aber nicht um eine Geiselnahme. Weil sich Kunden und Mitarbeiter rasch in Sicherheit brachten, war der Mann schnell alleine in der Filiale, die er gegen 16.30 Uhr betreten hatte.

Möglicherweise psychisch verwirrt

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Es habe keine Gefahr für unbeteiligte Dritte bestanden, so die Sprecherin. Der Mann aus Rommerskirchen habe ersten Erkenntnissen zufolge auch niemanden bedroht und keine Forderungen gestellt. Die Ermittlungen dauerten aber noch an.