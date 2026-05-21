Psychischer Ausnahmezustand

Mann mit Luftdruckgewehr löst Großeinsatz der Polizei aus

Zeugen in Bruchsal melden einen Mann mit einer Langwaffe. Die Polizei rückt mit zahlreichen Kräften aus. Der Verdächtige lässt sich widerstandslos festnehmen. Was bisher bekannt ist.

Ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand mit einem Luftgewehr hat einen Großeinsatz der Polizei in Bruchsal ausgelöst. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand mit einem Luftgewehr hat einen Großeinsatz der Polizei in Bruchsal ausgelöst. (Symbolbild)

Bruchsal (dpa/lsw) - Ein 25-jähriger Mann mit einem Luftdruckgewehr hat in Bruchsal einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Zeugen hätten in einem Wohngebiet einen Mann mit einer angeblichen Schusswaffe gemeldet, teilte die Polizei mit. Sie hätten Knallgeräusche gehört. Die Polizei sei daraufhin mit einem großen Aufgebot ausgerückt. Nach der Ankunft am Mittwochabend hätten die Beamten den Mann zum Ablegen seiner Waffe aufgefordert. Dieser Aufforderung sei er umgehend nachgekommen, woraufhin ihn die Polizisten vorläufig festgenommen hätten.

Daraufhin habe sich herausgestellt, dass die Waffe ein Luftdruckgewehr gewesen sei. Bei dem Mann wurden zudem unter anderem ein Beil, mehrere Messer, Brandbeschleuniger und Kabelbinder gefunden, wie es in der Mitteilung hieß. Da konkrete Anhaltspunkte bestanden hätten, dass der Mann sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, sei er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden. Nach derzeitigem Stand sei niemand verletzt worden. Es seien auch keine Schäden festgestellt worden.

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