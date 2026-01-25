Psychischer Ausnahmezustand

Mann bedroht Polizei mit Waffe – Einsatz endet glimpflich

Ein 40-Jähriger bedroht Polizisten mit einer Waffe. Ein Schuss fällt, verletzt wird niemand.

Der Mann wurde von der Kugel nicht getroffen. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Der Mann wurde von der Kugel nicht getroffen. (Symbolbild)

Mössingen (dpa/lsw) - Ein offenbar psychisch auffälliger Mann soll in Mössingen (Landkreis Tübingen) Polizisten mit einer Waffe bedroht haben. Der 40-Jährige sei in eine Fachklinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Auch ein Schuss aus einer Polizeiwaffe sei gefallen. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Beamten seien am Samstagabend wegen Ruhestörung vor seiner Tür gestanden. Weil aus der Wohnung weiterhin laute Musik drang, seien zunächst mehrere Kontaktversuche gescheitert. Laut Polizei kam der Mann schließlich unvermittelt und mit einer «augenscheinlich scharfen Schusswaffe» heraus und bewegte sich auf die Beamten zu. 

Polizist verfehlt den Mann

Ein Polizist habe daraufhin einen Schuss abgegeben, verfehlte den Mann aber. Der 40-Jährige konnte der Mitteilung zufolge nach dem Einsatz von Pfefferspray überwältigt werden. Dabei erlitten er selbst sowie drei Beamte leichte Augenreizungen. Der Mann stand laut Polizei offenbar unter Drogen und wurde in eine Fachklinik eingeliefert.

Später stellte sich heraus, dass es sich bei der sichergestellten Waffe um eine Schreckschusswaffe handelte. Zudem fanden die Beamten ein Messer bei dem Mann. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mann mit Schreckschusswaffe bedroht - SEK-Einsatz
Kriminalität

Mann mit Schreckschusswaffe bedroht - SEK-Einsatz

Zwei 39-Jährige geraten aneinander. Einer von ihnen sucht das Gespräch - doch der andere greift zur Waffe.

22.07.2025

Polizist erschießt vermutlich psychisch kranken Mann
Schuss aus Dienstwaffe

Polizist erschießt vermutlich psychisch kranken Mann

Ein 35-Jähriger greift in Göttingen auf der Straße eine Frau an. Die alarmiert die Polizei. Als die Beamten eintreffen, attackiert der Mann auch sie mit einem Messer. Das endet tödlich.

18.12.2024

Mann stirbt nach Schuss aus Polizeiwaffe
Kriminalität

Mann stirbt nach Schuss aus Polizeiwaffe

Bei einem Einsatz in Nürnberg wird ein Mann durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe tödlich verletzt. Die Beamten waren wegen eines Streits gerufen worden.

02.11.2024

Polizisten mit Schusswaffe bedroht - Untersuchungshaft
Groß-Gerau

Polizisten mit Schusswaffe bedroht - Untersuchungshaft

Noch immer ist unklar, was hinter dem Vorfall auf einem Parkplatz in Groß-Gerau steckt. Dort bedrohte der Fahrer eines Wohnmobils Polizisten mit einer Waffe.

26.08.2024

Kriminalität

Mann bedroht in Sozialrathaus Mitarbeiter mit Waffe

10.01.2024