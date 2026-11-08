Verbrechen

Vermisste Schülerin ist tot - Was wir wissen und was nicht

Lisa T. wollte am Dienstagmorgen zur Schule fahren, kam dort aber nie an. Jetzt wurde ihre Leiche gefunden. Es gibt einen Verdächtigen, doch einige Fragen sind noch offen.

Einsatzkräfte sind in der Nähe des Fundorts im Einsatz. Foto: Marco Porzig/dpa
Einsatzkräfte sind in der Nähe des Fundorts im Einsatz.

Berlin (dpa) - Tagelang wird eine 13-Jährige aus Berlin-Marzahn vermisst. Nun gibt es die traurige Gewissheit: Die Leiche des gesuchten Mädchens wurde in Brandenburg gefunden. 

Was wir wissen

  • Fund der Leiche: Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde die Leiche des gesuchten Mädchens gefunden. Sie lag demnach in einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus in einem Ortsteil von Bad Freienwalde in Brandenburg.
  • Verdächtiger: Im Zusammenhang mit dem Tod des Mädchens wurde laut Staatsanwaltschaft ein Verdächtiger gefasst. Der Mann hat demnach selbst schwer verletzt und befindet sich in einem kritischen Zustand.
  • Große Suche: Die Polizei startete am Freitag eine großangelegte Suche mit Hunderten Beamten, Spürhunden, einem Hubschrauber und einer Unterwasserdrohne. Der Schwerpunkt lag im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Abgesucht wurden auch Grünanlagen und die Umgebung des Kaufparks Eiche. 
  • Hinweistelefon: Die Polizei richtete ein Hinweistelefon ein und bat Zeugen, sich telefonisch oder per Hinweis-Mailadresse des Landeskriminalamts zu melden. 
  • Verschwinden: Die 13-jährige Lisa T. verließ am Dienstag gegen 7.20 Uhr ihr Wohnhaus in Berlin-Marzahn. Sie wollte gegen 7.30 Uhr mit dem Bus vom Barnimplatz zu ihrer Schule in der Sella-Hasse-Straße fahren. Dort kam sie nicht an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Behörden davon aus, dass sie nicht freiwillig ihr familiäres Umfeld verlassen hat.

Was wir nicht wissen

  • Tod und Tathergang: Bislang wurden weder die Todesursache noch der Todeszeitpunkt bekanntgegeben. Auch was der 13-Jährigen seit ihrem Verschwinden genau widerfahren ist, ist unklar.
  • Motiv: Über ein mögliches Motiv gibt es derzeit keine Angaben. 
  • Tatverdächtiger: Die Identität des Verdächtigen ist laut Staatsanwaltschaftssprecher bislang ungeklärt. 

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