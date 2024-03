Verschwundener Zweijähriger: Knochen gefunden

Aix-en-Provence (dpa) - Knapp neun Monate nach dem Verschwinden eines Zweijährigen in Frankreich haben Ermittler Knochen des Kindes gefunden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Aix-en-Provence mit. Die Gendarmerie sei darüber informiert worden, dass in der Nähe des Bergdorfes Le Vernet Knochen entdeckt worden seien.

Die Gen-Analyse der Ermittler habe ergeben, dass es sich um Gebeine des seit Anfang Juli vermissten Émile handele. Die Knochen würden nun weiter untersucht. Am Fundort soll es zusätzliche Suchaktionen geben.

Der Fall hatte in Frankreich für großes Entsetzen gesorgt. Auch Monate nach dem Verschwinden des Jungen ist das mediale Interesse groß. Der zweieinhalb Jahre alte Émile war bei seinen Großeltern im südfranzösischen Ort im Urlaub gewesen, als diese ihn am 8. Juli gegen Abend aus dem Blick verloren hatten. Zwei Zeugen hatten ausgesagt, noch gesehen zu haben, wie der Junge eine Straße herunterlief. Mit einem Großaufgebot suchte die Polizei mehrfach die Umgebung ab.

Ganz Frankreich nimmt Anteil an einem ungelösten Fall: Ein Zweijähriger ist bei seinen Großeltern im Urlaub, als diese ihn aus dem Blick verlieren. Wo ist der kleine Émile?

Erst am Donnerstag wurde der kleine Ort abgeriegelt, um die letzten Momente, in denen der Junge gesehen wurde, an Ort und Stelle nachzuempfinden.