Knochenfund bei Bauarbeiten - Wohl keine Straftat

Lippetal (dpa) - Es war ein grausiger Fund: Bei Erdarbeiten im nordrhein-westfälischen Lippetal sind 15 Schädel und eine Vielzahl von Knochen entdeckt worden. Die Polizei geht zunächst nicht von einer Straftat aus. Vermutet werde vielmehr, dass sich an der Stelle eine Grabstätte befunden habe, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. «Es kann sein, dass es sich um einen Friedhof handelt, weil es in unmittelbarer Nähe einer Kirche ist.» Aber es werde in alle Richtungen ermittelt. «Wir gehen, Stand jetzt, nicht davon aus, dass es sich um strafrechtliche Dinge handelt.»