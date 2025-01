Kurioser Knochenfund - Fragmente in Einkaufstasche

Fulda (dpa) - Unter kuriosen Umständen sind in Fulda vor Kurzem Knochenstücke aufgetaucht, die vermutlich aus einer archäologischen Grabung in Niedersachsen stammen. In der Stelle für Stadt- und Kreisarchäologie der osthessischen Stadt wurde nach Angaben der Stadtverwaltung eine Ikea-Tasche mit den Fundstücken abgegeben. Es handele sich wohl um die sterblichen Überreste eines Menschen, der vor rund 1.500 Jahren lebte. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk darüber berichtet.