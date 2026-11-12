Verteidigung legt nach Urteil im Fall Fabian Revision ein

Rostock (dpa) - Nach dem Mordurteil im Fall des achtjährigen Fabian aus Güstrow hat die Verteidigung Revision eingelegt. Diese sei am Mittwoch - also ein Tag nach dem Urteil des Landgerichts Rostock - eingelegt worden, sagte Verteidiger Andreas Ohm der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten Medien berichtet. Das Landgericht bestätigte den Eingang.

Das Landgericht hatte die 30 Jahre alte Angeklagte zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und zugleich die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Sollte ein entsprechendes Urteil rechtskräftig werden, wäre ein vorzeitig Entlassung aus der Haft nach bereits 15 Jahren praktisch ausgeschlossen. Die Verurteilte hatte wiederholt ihre Unschuld beteuert.

Der Antrag auf Revision muss innerhalb eines Monats nach Zugang des schriftlichen Urteils schriftlich begründet werden. Im Rahmen einer Revision wird nicht etwa die Beweisaufnahme neu aufgerollt. Es wird vielmehr geprüft, ob der Prozess und das Urteil rechtsfehlerfrei sind. Dafür ist in diesem Fall der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe zuständig.