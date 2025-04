Schock in Thüringen: Polizist tötet seine Familie und sich

Klettbach (dpa) - Die Landidylle mit österlich geschmückten Häusern und blühenden Forsythien im Garten ist an diesem Frühlingstag trügerisch: Im thüringischen Klettbach im Weimarer Land finden Beamte am frühen Morgen in einem Haus und auf dem Privatgrundstück die Leichen einer vierköpfigen Familie. Die Schockwellen reichen bis in die Thüringer Polizei, denn der tote Familienvater ist ein Kollege. Polizei und Staatsanwaltschaft geben gegen Mittag in einer kurzen Mitteilung bekannt: Die vorgefundene Situation spreche dafür, dass der 49 Jahre alte Beamte der Landespolizeidirektion erst seine Frau, die beiden gemeinsamen Kinder und dann sich selbst tötete.